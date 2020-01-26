Вашингтон, , 12:41 — REGNUM Союзникам США было бы полезно поучиться вопросам выстраивания обороноспособности своей станы на примере России. Такое мнение 26 января высказал командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, его слова приводит портал Business Insider.

«Что касается оборонного потенциала, как я говорю союзникам и партнерам, если у вас ограничены ресурсы, а вы хотите защитить свои берега, то обратите внимание на то, что делают русские (имея ввиду системы A2/AD — ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые использует РФ — ред.)», — сказал Фогго во время своего выступления в Вашингтоне в декабре минувшего года.

Также он порекомендовал союзникам обзавестись такими же как у России системами ракет против надводных кораблей, умных мин и объединённых РЛС.

Кроме этого, американский адмирал отметил в своем выступлении последние успехи России в развитии своего подводного флота.

«Думаю, что русские продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок. У них есть определенные (корабли подводного флота), которые обладают чрезвычайно большим потенциалом», — отметил Фогго.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января стало известно, что в России были успешно проведены испытания реактивных снарядов, предназначенных для разрушения подлодками арктического льда из-под воды.