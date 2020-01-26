Степанакерт, , 12:19 — REGNUM Документ

Нагорный Карабах

Комментарий кандидата в президенты Арцаха Масиса Маиляна по предложенным 6 принципам урегулирования арцахского конфликта.

1. Возвращение территорий вокруг Арцаха под контроль Азербайджана

Сдача какой-либо подконтрольной Арцаху территории Азербайджану будет означать, прежде всего, нарушение основного закона — Конституции Арцаха, в которой данные территории закреплены. Во-вторых, вывод подразделений Армии обороны Арцаха даже с части освобожденных территорий подорвет военную и продовольственную безопасность Арцаха.

В опубликованных принципах нет даже намека на возвращение под контроль Арцаха более 1000 кв. км арцахских земель, оккупированных Азербайджаном.

На переговорах речь должна идти не о территориях, а о границах между Арцахом и Азербайджаном. Только после признания государственности Арцаха со стороны Азербайджана двусторонняя межправительственная комиссия должна заняться делимитацией и демаркацией межгосударственных границ. В этом состоит международная практика решения пограничных споров.

2. Наделение Арцаха промежуточным статусом, обеспечение гарантий безопасности и самоуправления

Этот принцип на самом деле означает попытку ограничить суверенитет Арцаха, поставив под сомнение ее независимый статус, и лишить республику собственной системы безопасности. Реальным обеспечением безопасности стало бы признание независимости Республики Арцах, которое предоставило бы Арцаху новые возможности для поддержания собственной безопасности, в том числе политико-дипломатическими средствами.

3. Коридор между Арменией и Арцахом

Сухопутная связь между Арцахом и Арменией была установлена в мае 1992 года и расширена в ходе боевых действий 1993 года. Было бы наивно ограничивать имеющуюся полноценную сухопутную связь Арцаха с Арменией уязвимым «коридором». Интересно, что данный принцип предлагается в качестве уступки армянам.

4. Определение в будущем окончательного правового статуса Арцаха на основе юридически обязательного волеизъявления

Правовой статус Арцаха уже определен на основе юридически обязательного волеизъявления 10 декабря 1991 года и подтвержден другим референдумом по принятию Конституции Арцаха 10 декабря 2006 года. Кроме того, народ Арцаха восемь раз косвенно выражал свою приверженность независимой государственности на общереспубликанских президентских и парламентских выборах, голосуя за программы политических партий и отдельных кандидатов, в которых отмечалась необходимость международного признания и укрепления государственности Арцаха. Таким образом, за последние 18 лет граждане Арцаха десять раз высказывались в пользу независимого статуса Арцаха.

5. Обеспечение права всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в места их прежнего проживания

Данный принцип может быть обсужден всеми тремя сторонами после признания независимости Арцаха со стороны Азербайджана. Позитивным моментом является использование слова «всех», а не только азербайджанских беженцев. Хотя непонятно, кто и каким образом может обеспечить права и гарантировать безопасность сотен тысяч людей, которые могут оказаться на территории противоположной стороны.

6. Международные гарантии безопасности, в том числе и операции по поддержанию мира

По сути, нам предлагается заменить имеющуюся собственную систему военной безопасности неэффективным механизмом «голубых касок». Возможное появление на территории Арцаха чужих вооруженных сил, пусть даже под флагом авторитетных международных организаций, немедленно выльется в резкое ограничение суверенитета республики. То обстоятельство, что суверенитет Арцаха еще не получил признания со стороны международного сообщества и страна не представлена в вышеназванных структурах, может привести к тому, что Арцах не будет обладать какими-либо из гарантированных международным правом рычагов воздействия на эти силы. В этих условиях возможный ввод миротворческих сил коренным образом будет противоречить нашим национальным интересам. Арцах не может ограничивать свой государственный суверенитет, не получив его всеобъемлющего международного юридического признания.

Передача прямых обязанностей по поддержанию безопасности, а с ними и конкретных территорий третьей стороне не гарантирует укрепления этой самой безопасности и несет в себе новые угрозы.

Арцахцы имеют собственный опыт общения с «миротворцами» советского периода, когда войска, направленные с конца 1980-х охранять безопасность населения, хронически не справлялись со своими обязанностями и не смогли обезопасить армянское население Аз. ССР от погромов и насилия. В 1991 году по приказу руководства СССР те же самые войска изгнали армянское население из некоторых частей Арцаха (операция «Кольцо»).

Миротворческие операции продемонстрировали низкую эффективность и в других конфликтных зонах.

Для правительств, направляющих миротворцев в регион конфликта, их интересы и непосредственная безопасность самих миротворцев всегда будут важнее безопасности местного населения.

Опубликованные базовые принципы в случае их принятия и реализации нанесут непоправимый урон национальным интересам Арцаха и Республики Армения.

Масис Маилян свою чёткую позицию по урегулированию конфликта опубликовал ещё в 2009 году на сайте noravank.am, будучи председателем Общественного совета по внешней политике и безопасности Арцаха, и был самым первым, кто подверг критике данные принципы.