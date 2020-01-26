Киев, , 11:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский посетит Республику Польша с рабочим визитом, сообщает 26 января пресс-служба украинского лидера.

В пресс-службе уточнили, что глава украинского государства будет находится в Польше 26−27 января, а цель его визита — участие в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, которые пройдут в городе Освенциме. В пресс-службе также отметили, что украинский лидер должен встретиться со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля Реувеном Ривлином. Ранее украинский лидер также заявил о том, что власти Израиля отказали ему в праве выступить на форуме, который был посвящен 75-й годовщине освобождения от фашистов концлагеря Аушвиц-Биркенау, который находился в польском Освенциме.

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