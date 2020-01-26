Тбилиси, , 10:43 — REGNUM Грузинская политическая партия «Единое национальное объединение» (ЕДН) опубликовало письмо члена Сената США, Роджера Уикера, которое якобы пытались утаить грузинские власти. Текст письма был размещен 25 января на странице партии в соцсети Facebook.

«Поскольку власти не обнародовали письмо, полученное властями Грузии на имя премьера Гахария, как мы того просили, считаем нужным ознакомить общество с его содержанием и пояснить, почему власти утаивают это письмо», — сказала депутат от ЕДН Саломе Самадашвили в ролике, который был выложен вместе с письмом, датированным 19 декабря 2019 года.

Уикер в своем обращении на имя грузинского премьер-министра Георгия Гахарии выразил тревогу по поводу происходящего в его стране. По мнению сенатора, «революция роз» позволила Грузии двигаться в сторону демократических реформ и даже стать лидером в этой сфере в регионе, но действия лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили откинули страну обратно и даже поставили под сомнение демократическое будущее Грузии.

Самадашвили в своем обращении заявила, что именно упоминание Иванишвили, которого в оппозиции называют реальным руководителем страны, стало причиной, по которой правительство не стало публиковать письмо.

Напомним, «революцией роз» в Грузии называют переворот, который произошел в Тбилиси в 2003 году. Тогда к власти пришел Михаил Саакашвили, который позже создал партию ЕДН. Позже Саакашвили бежал из страны, так как в его отношении возбудили уголовное дело.

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