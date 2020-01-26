Москва, , 10:11 — REGNUM Член комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Алексей Пушков (Пермский край) прокомментировал слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины. Соответствующее сообщение Пушков опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Пушков считает, что общие слова Кравчука о возвращении Крыма и Донбасса в состав Украины нельзя считать каким-то конкретным планом действий.

«Полагаю, таких планов просто нет. Вместо них — невнятные рассуждения, отражающие отсутствие политики. Что у Кравчука, что у Зеленского — без разницы», — пишет сенатор Пушков.

Напомним, что Кравчук в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил, что Донбасс может сам вернуться в состав Украины, так как он еще не вошел в состав России, а вот с Крымом все сложнее, так как полуостров уже является частью Российской Федерации.

При этом Кравчук уверен, что оба региона обязательно вернуться в состав Украины, правда каким образом, он не уточнил.