Киев, , 10:22 — REGNUM Российская Федерация должна «кормить» Крым и Донбасс, «поддерживать жизнь» на данных территория, а потом вернуть их Украине. Об этом заявил Олег Сенцов в интервью изданию «Зеркало недели», опубликованном 25 января.

ИА REGNUM напоминает, Олег Сенцов был осужден в РФ на 20 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима за совершение двух терактов в Крыму. В сентябре 2019 года Сенцов был передан Украине в рамках обмена удерживаемыми лицами с РФ.

Сенцов отметил, что за регионы, которые по его мнению являются «оккупированными» несет ответственность страна их «оккупировавшая». «Соответственно, Россия должна кормить Крым и Донбасс, поддерживать жизнь на этих территориях, а потом их вернуть», — отметил он.

Он также добавил, что Украина должна принимать всех, кто выезжает на ее территорию из республик Донбасса, а также помогать всем, кто желает жить в «свободной» Украине. Параллельно с этим, как отметил Сенцов, необходимо пытаться развивать и строить «нормальную страну».

Сецов также отметил, что в ближайшее время, ни весной, ни летом, ни осенью Путин «не отдаст» Украине Донбасс. В связи с чем он отметил, что «возвращение» территории ДНР и ЛНР может занять пять, десять, двадцать лет. «Донбасс — это второе Приднестровье или Абхазия. Это разложение. У него нет шанса развиться», — подчеркнул он, отметив, что у Украины есть шансы развиваться. В связи с этим Сенцов добавил, что когда они (жители республик Донбасса — ИА REGNUM) увидят как «мы развились», то «интеграция пройдет сама собой». Сенцов связал свое утверждение с тем, что власть в РФ рано или поздно уйдет, а люди «захотят жить также, как мы», потому, что «никто не хочет жить плохо».

Сенцов также добавил, что Украина не должна платить пенсии жителям ДНР и ЛНР, пояснив, что этих людей «должна обеспечивать Россия», которая «оккупировала у нас Донбасс».

ИА REGNUM напоминает, Украина не признает воссоединение Крыма с Российской Федерацией, которое было решением жителей полуострова, высказанное ими на референдуме в марте 2014 года. Референдум о воссоединении с Крымом прошел после того, как на Украине в результате переворота антиконституционным путем произошла смена власти после массовых беспорядков, происходивших в столице Украины и других украинских городах.

В апреле 2014 года Украина объявила о начале так называемой атитеррористической операции против населения Донбасса, которое также выступило против государственного переворота, произошедшего в Киеве. Позже в Донбассе прошел референдум, в результате которогоо были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики. Жители республик Донбасса не пожелали оставаться в составе Украины. Украина считает эти территории оккупированными Россией.