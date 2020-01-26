Москва, , 10:08 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») призвала медиков считать нацизм психическим заболеванием.

«Я призываю медиков объединиться и признать нацизм и переписывание истории опасным психическим заболеванием, а больным назначать принудительное лечение», — отметила Поклонская в соцсетях.

Она также определила место лечебницы.

«Клинику можем открыть в Крыму, хотя желательно, чтобы климат был морозным — Урал или Сибирь тоже подойдут», — полагает депутат.

Так она отреагировала на то, что МИД Украины поддержал Польшу, обвинившую СССР в развязывании Второй мировой войны.

«Похоже, вместе с китайским коронавирусом по планете пошла ещё одна зараза», — считает парламентарий.