Тбилиси, , 09:51 — REGNUM Политика, которую в Грузии проводит лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, приведет его к международной изоляции. Об этом 25 января заявил журналистам депутат грузинского парламента от партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Главное — это та волна, которая означает международную изоляцию для Иванишвили, и если он продолжит сегодняшний курс насилия, репрессий и не предпримет шагов, чтобы взять назад оскорбление и дать грузинскому народу то, что обещал», — сказал народный избранник.

Бокерия отметил, что важно не наказать Иванишвили за некие проступки, а чтобы он понял, что потеряет власть, если продолжит прежний политический курс.

Как передавало ИА REGNUM, ряд членов Конгресса США направили в адрес грузинского премьер-министра Георгия Гахарии письма, в которых выразили неудовольствие внутренней политикой Грузии. Они выразили беспокойство тем, что власти в стране не проводят обещанную реформу избирательной системы, обвинили в давлении на американскую компанию Frontera Resources, а также высказали ряд других претензий в связи с шагами, которые, по мнению конгрессменов, отдаляют Грузию от демократии.

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