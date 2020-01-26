Пекин, , 09:10 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики оказывают необходимое содействие в эвакуации сотрудников генерального консульства США их города Уханя, который стал центром вспышки короновирусной инфекции. Об этом сегодня, 26 января, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США приняли решение эвакуировать всех своих граждан из Китая, где произошла вспышка короновирусной инфекции. Центром вспышки стал крупный город Ухань, где есть американское консульство.