Вашингтон, , 09:11 — REGNUM К обвинениям американских политиков в адрес Грузии присоединился еще один член Конгресса США — Брайан Бабин. Он сообщил 24 января на своей странице в соцстеи Twitter, что тоже отправил письмо грузинскому премьер-министру Георгию Гахарии.

«Я написал это письмо грузинскому премьер-министру из-за задержки реформ и ухудшения климата для американских инвестиций в Грузии», — прокомментировал свое послание Бабин.

В своем письме конгрессмен заявил, что из-за действия грузинских властей сокращаются поступление иностранных инвестиций в страну. В качестве примера он привел американскую компанию Frontera Resources, с которой власти расторгнули контракт якобы для экспроприации.

Бабин отметил, что действия Грузии могут привести к тому, что в её отношении будут введены санкции.

«Я присоединился к этому растущему числу конгрессменов, призывающих к реформе, и стал соавтором «Акта о санкциях за справедливую деловую практику в Грузии», который был представлен в Палату представителей США», — написал член Конгресса.

Он также выразил надежду, что Грузия останется стратегическим партнёром Соединенных Штатов и возобновит курс на внедрение в стране демократических реформ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее о компании Frontera Resources в письме на имя Гахарии писал другой член Конгресса США — Марквейн Маллин. Власти Грузии тогда объяснили его беспокойство тем, что он является лоббистом данной компании.