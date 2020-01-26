Москва, , 08:52 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предостерегает от сильной зависимости России в сфере электроники.

«Россия скоро попадет в электронное рабство. В советское время мы производили 25% мировой электроники. Сегодня — меньше 1%. Хотя та же Малайзия производит в 10 раз больше, чем Россия! Мы даже военную технику не можем обеспечить электроникой собственного производства. Сейчас какие-то решения в этой сфере начали приниматься. Но на их реализацию нужны гигантские ассигнования, для этого необходимо привлечь лучшие умы и талантливых людей», — отметил Зюганов.

КПРФ ранее предложила вариант возвращения специалистов обратно в Россию из-за рубежа.

«Мы предложили вернуть из-за границы наших лучших ученых и специалистов. Но в правительстве по-прежнему отмалчиваются», — заключил Зюганов.