26 января 2020 | Время чтения 5 мин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, как и его предшественник Серж Саргсян, ведет переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в закрытом режиме, хотя уверяет, что «ни одна власть в Армении не была настолько прозрачной по карабахскому вопросу, как нынешнее правительство». По факту он откровенно манипулирует событиями и ситуацией, отлично понимая, в чем именно заключается официальная позиция Степанакерта.

Станислав Тарасов, , 08:50 — REGNUM



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Премьер-министр Армении Никол Пашинян на пресс-конференции в Капане решил продемонстрировать искусство игры в «политический биллиард»: одним ударом загнать в лунки сразу несколько шаров. Речь идет о его заявлениях, которые можно отнести к разряду сенсационных. Но сначала о первом шаре. Журналисты решили напомнить Пашиняну о том, как будучи в оппозиции и выступая в качестве эксперта и публициста, он заявлял, что четырехдневная апрельская война 2016 года «началась с ведома и одобрения России», что якобы это было сделано для того, чтобы «вынудить Ереван пойти на территориальные уступки Баку и тем самым привлечь Азербайджан в ЕАЭС».

В этой связи последовал вопрос: продолжает ли он сейчас придерживаться такой позиции? Последовал следующий ответ: «Все, что я тогда написал в своем Facebook, от начала до конца обсуждал с российскими партнерами. Мы обсуждали ситуацию подробно и вместе получили ответы на все волнующие нас вопросы. Я стараюсь поддерживать максимально честные партнерские отношения с ними и всеми остальными партнерами». С какими именно российскими «партнерами» и когда Пашинян имел такой диалог, он пояснять не стал. Однако его отказ уже в статусе главы государства дезавуировать процитированные суждения воспринимаются как обвинения в адрес России. Фактически это игра «втемную», обозначение скандального сюжета с намерением, во-первых, подвести армян к «нужному» выводу. Во-вторых, добыть дополнительную информацию о соотношении политических сил между Ереваном и Баку, спровоцировать Москву на какие-то замечания.

Логично было бы, ссылайся Пашинян не на какие-то разговоры с «российскими партнерами», а на итоги работы следственной комиссии по изучению обстоятельств апрельской войны 2016 года в Национальном собрании, используй официальные документы, говоря о неких нераскрытых моментах апрельской войны, которые, на наш взгляд, существуют. Тем более что вскоре после прихода к власти, Пашинян заявлял, что «изучил все факты, обнаружил заговор с целью развязать новую войну и, возможно, даже сдать некоторые территории, переложив ответственность на правительство страны». И где эти факты? Что касается самой апрельской войны 2016 года, то ее ход подробно освещался в СМИ. Отметим только, что вооруженная эскалация на линии фронта нагорно-карабахского конфликта была тогда остановлена только благодаря усилиям России, ее посреднической работы с начальниками генеральных штабов Армении и Азербайджана. Пашинян об этом не вспомнил, видимо, не случайно, ведь иначе ему не удалось бы загнать второй шар в лунку.

В прямом эфире он зачитал несколько абзацев из публикации в неназванной газете какого-то документа, который якобы лежал на столе переговоров при экс-президенте Серже Саргсяне. Вкратце: армянская сторона должна была сдать Азербайджану семь районов, сохранив коридор, связывающий Карабах с Арменией. Кроме того, обговаривалось появление меморандума со всеми возможными вариантами определения статуса Карабаха. Предполагалось также размещение миротворческих сил. При этом Пашинян обозначил это как «наследие, которое третий президент Армении Серж Саргсян оставил относительно карабахского вопроса». Он также отметил, что при вступлении в должность главы правительства, ему было предложено возобновить переговоры именно с этих предложений.

Но, во-первых, статус премьер-министра обязывает Пашиняна при серьезных заявлениях не использовать прием «глухих ссылок», тем более на СМИ. Во-вторых, озвученные им тезисы не являются «политическим наследием Саргяна». Они соответствуют по своей сути Мадридским принципами, которые до сих пор конфликтующие стороны используют как основу для переговорного процесса при посредничестве Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Поэтому со стороны премьер-министра было бы правильнее заявить об отказе от ведения дальнейших переговоров на этой базе, а не наводить тень на плетень, ведь на совестном заседании советов безопасности Арцаха и Армении в Степанакерте были высказаны совершенно иные точки зрения.

Но в предложенном Пашиняном контексте получается, что Россия «инициировала апрельскую войну» для того, чтобы помешать реализации, видимо, достигнутых на этом направлении каких-то договоренностей между Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Сейчас нас обвиняют в том, что мы растеряли это наследие», — заявил Пашинян и подчеркнул, что «когда Армения согласится начать переговоры с этой отправной точки, международная общественность никаких проблем создавать не будет», кроме — по нему — России. А как же иначе?

Теперь о третьем шаре. Указывая на политически неидентифицированный документ, Пашинян заявил следующее: «Теперь пусть все кандидаты в президенты Карабаха скажут, приемлем ли для них этот текст? Пусть народ Карабаха, народ Армении скажут, приемлем ли этот текст для них? Если народ Карабаха решит, что это основа для переговоров, это приемлемый вариант, я гарантирую, что в тот же момент это окажется на переговорном столе». Напомним, что президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе пройдут 31 марта 2020 года. О своем намерении принять в них участие заявили восемь человек. А что от них ждет Пашинян, ведь в рамках запланированной интриги, тех, кто выступает против Мадридских принципов, могут обвинить в пророссийской ориентации?

Пашинян, как и его предшественник Саргсян, ведет переговоры по урегулированию конфликта в закрытом режиме, хотя он уверяет, что «ни одна власть в Армении не была настолько прозрачной по карабахскому вопросу, как нынешнее правительство», а по факту откровенно манипулирует событиями и ситуацией, отлично понимая, в чем именно заключается официальная позиция Степанакерта. При этом в своем биллиарде он использует кривые удары, метя шары в одну лунку, а загоняя в другую. К настоящим переговорам по урегулированию конфликта это не имеет никакого отношения: есть разговоры и громкие заявления, которые демонстрируют лишь наличие в Армении внутриполитических передряг, которые распыляют потенциал армянского общества.