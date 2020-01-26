Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Оппозиционная партия «Лело для Грузии» способна за короткий срок изменить тяжелое положение, в котором находится Грузия. Такое заявление 25 января сделал учредитель этого политического объединения, банкир Мамука Хазарадзе на открытии офиса парии в Кутаиси, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Мы — люди, способные за короткое время изменить то тяжелое положение, в котором оказались. Весной мы представим теневой кабинет, и избиратель на несколько месяцев раньше будет знать программу и те сферы, которые мы изменим за первые 100 дней», — сказал Хазарадзе.

Он сообщил, что о своих программах в регионах его соратники начнут рассказывать в течение ближайших недель. Лидер партии также подчеркнул, что «Лело для Грузии» увеличивается быстрыми темпами.

Напомним, партия «Лело для Грузии» была создана в декабре 2019 года из трех движений: «Лело», «Движение строительства» и «Новые правые». Лидеры всех этих движений состояли ранее в рядах правящей партии «Грузинская мечта», но потом покинули ее.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии парламентские выборы назначены на октябрь.

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