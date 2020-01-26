Киев, , 08:09 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук все еще верит, что Крым и Донбасс вернуться в состав Украины. При этом с Донбассом это может произойти раньше, чем с Крымом. Об этом Кравчук заявил в эфире телеканала «Прямой».

Кравчук отмечает, что Донбасс не входит в состав России, и поэтому, украинская сторона, еще имеет шансы на его возвращение, при коропотоливой работе.

«Дело в том, что Донбасс они еще не взяли, поэтому я верю в то, что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью нашей активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы ежедневной», — сказал Кравчук.

Он уверен, что президент Украины Владимир Зеленский именно это и делает, а потому, Кравчук верит. что возвращение Донбасса возможно.

Что касается Крыма, то полуостров уже стал двумя субъектами Российской Федерации, и здесь нужна «другая схема» возвращения. Какая именно схема, и когда он сработает, Кравчук уточнять не стал.

«А что касается Крыма, да, мы не откажемся никогда от территориальной своей целостности и от Крыма. Но сегодня уже Крым в системе российских отношений, Российской Федерации. И поэтому это уже будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Когда она сработает, к сожалению, я сказать не мог», — сказал первый президент Украины.

Правда, он все равно верит, что и эта неизвестная схема сработает и Крым вернется в состав Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал, что в случае возвращения Донбасса в состав Украины, всех кто имеет отношение к Донецкой и Луганской Народным Республикам будут судить.

Также на Украине постоянно, в том числе и из уст политиков, звучат призывы к силовому возвращению Донбасса и его полной «зачистке».

Что касается Крыма, то российское руководство не раз заявляло, что ни с кем и никогда не будет обсуждать вопрос о статусе полуострова, который окончательно вернулся в состав России.