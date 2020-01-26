Вашингтон, , 07:56 — REGNUM Видеозапись ужина президента США Дональда Трампа от 2018 года, на котором он интересуется вопросами возможности противостояния России и Украины и обсуждает украинскую ситуацию, появилась в интернете. Она обнародована 26 января на канале агентства Associated Press в популярном видеохостинге Youtube.

Запись сделана неизвестным лицом, и её продолжительность составляет 1 час 23 минуты.

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.

Также один из собеседников американского лидера дает ему совет избавиться от Йованович, которая всех убеждает в Киеве в том, что скоро американский президент будет отстранен от своего поста.

При этом, как утверждает источник, в данном разговоре также принимали участие близкие в администрации США уроженцы Украины Игорь Фурман и Лев Парнас.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дело по его импичменту является обманом, а его инициаторы — члены Демократической партии — прекрасно это понимают.