Вашингтон, , 07:24 — REGNUM На $2,1 млрд всего за одну неделю увеличилось состояние предпринимателя Илона Маска в связи с ростом капитализации компании Tesla, которой он руководит. Об этом 25 января сообщает Bloomberg.

Так, еще 20 января предпринимателю принадлежали активы стоимостью более $30,9 млрд, а уже 23 января его состояние подскочило до $33,3 млрд, Через день оно снизилось до $33 млрд и далее не менялось.

Bloomberg отмечает, что за последние 12 месяцев Маск разбогател на $10 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре, после публикации отчета о прибыли компании Tesla в третьем квартале 2019 года, стоимость активов, которыми владеет Илон Маск, увеличилась на $2 млрд.

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