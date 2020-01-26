Тегеран, 26 января 2020, 06:09 — REGNUM Иранские специалисты научились обогащать уран до любого уровня в различном процентном соотношении, 25 января заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.
Зареан отметил, что его ведомство готово начать работу над дальнейшим обогащением в случае соответствующего распоряжения властей республики. Чиновник раскрыл текущие данные о количестве обогащенного урана в стране — более 1,2 тыс. кг. По его словам, запасы урана быстро пополняются.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 января американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой утверждалось, что Иран может восстановить свой региональный паритет только создав ядерное оружие.
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