Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Союзники США, которые хотят укрепить свою обороноспособность, но не обладают достаточным количеством ресурсов, должны учиться у России. Об этом заявил командующий американскими ВМС в Европе адмирал Джеймс Фогго, в интервью изданию Defense Writers Group.

Адмирал напомнил про системы A2/AD — ограничения и воспрещения доступа и маневра, которые использует РФ и которые включают применение умных мин, противокорабельных крылатых ракет, а также береговых радиолокационных станций (РЛС).

Как сообщало ИА REGNUM, издание National Interest отмечало, что Вашингтон не сможет справиться с вооружениями Москвы, несмотря на то, что военные США обладают необходимыми средствами для борьбы с российскими системами ограничения доступа (A2/AD) на европейском театре боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: На базе ВВС США для тренировок используют МИ-24