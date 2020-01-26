Вашингтон, , 04:31 — REGNUM 36 тысяч американских военнослужащих высадятся на территории европейских стран в рамках самых масштабных за последние 25 лет учений НАТО у российских границ. Об этом 26 января пишут «Известия».

Проведение мероприятия, получившего название «Защитник Европы — 2020», займет длительный период — с января по июль, и охватит территории Германии, Германии, Латвии, Литвы и Грузии. Активная фаза учений будет проходить с апреля по май.

Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником». Американские военные и их коллеги из европейских стран будут отрабатывать у границ РФ методы «войны будущего». Для этого они попробуют реализовать экспериментальную стратегию, а также применят новейшую военную технику.

Основным местом маневров станет Польша, где будет построен понтонный мост для переправки 11 тысяч солдат в сопровождении тяжелой техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения НАТО «Защитник Европы — 2020», в которых примет участие 20 тысяч военных, начнутся через несколько недель.

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