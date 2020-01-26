Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Президент США Дональд Трамп скептически отнесся к заявлению иранского МИД о возможности решения американо-иранского конфликта за столом переговоров. Соответствующее сообщение глава Белого дома опубликовал 25 января в Twitter.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Зариф заявил о том, что у администрации Трампа есть возможность «исправить ошибки прошлого, отменить санкции и сесть за стол переговоров».

«Нет, спасибо!» — отреагировал на это Трамп.

Напомним, США вышли из ядерной сделки, согласно которой Иран останавливал обогащение урана в обмен на снятие экономических санкций, а затем ввели против Тегерана новые ограничения. В начале января 2020 противостояние между Ираном и США перешло в горячую фазу, в настоящее время Иран демонстрирует готовность к дипломатическому решению проблем.

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