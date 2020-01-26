Москва, , 02:54 — REGNUM Выдворение российских дипломатов из столицы Болгарии является недружественным и провокационным действием болгарских властей. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном 25 января на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что Россия вправе предпринять ответные шаги. В министерстве обратили внимание на то, что власти Болгарии не предоставили каких-либо важных аргументов для оправдания своего решения.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что РФ имеет право принять симметричные меры в отношении болгарской стороны.

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