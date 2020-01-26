Нью-Йорк, США, , 02:40 — REGNUM Запрет на поставку оружия противоборствующим сторонам в Ливии был нарушен рядом стран, сообщает 26 января Reuters со ссылкой на официальное сообщение миссии ООН в Ливии.

«За последние десять дней были замечены многочисленные грузовые и другие рейсы, приземлившиеся в ливийских аэропортах в западной и восточной частях страны», — говорится в сообщении миссии.

По имеющимся данным, неназванные страны снабжали участников военного конфликта современным оружием, бронетехникой, истребителями, а также направляли в Ливию военных советников.

«Миссия осуждает эти продолжающиеся нарушения», — говорится в сообщении. Поставки оружия могут ввергнуть страну в очередной виток разрушительных военных действий.

Напомним, 19 января на организованном ООН по инициативе Германии саммите в Берлине стороны ливийского конфликта при посредничестве иностранных держав договорились о прекращении огня. Участники саммита также пришли к необходимости введения запрета на поставку оружия в Ливию.