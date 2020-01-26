Москва, , 02:35 — REGNUM Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявляет о необходимости активной работы по возвращению Донбасса, однако действия Киева идут вразрез с его заявлениями, отметил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Но пока все сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса. Даже экономическая блокада не снята. Странные надежды», — добавил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что Киеву необходимо создать «другую схему», которая позволит ДНР и ЛНР добровольно вернуться в состав Украины. Однако само содержание схемы экс-президент не раскрыл, зато выразил уверенность, что этот план должен обязательно сработать.

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