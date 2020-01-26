Лима, , 01:18 — REGNUM Досрочные выборы депутатов Национального конгресса в Перу, в которых участвуют представители 21 партии, пройдут 26 января. По их итогам будут распределены 130 мандатов в однопалатном парламенте страны.

Карта Перу TUBS

Голосование пройдет на 5,2 тыс. участках в 26 избирательных округах Перу. Обеспечивать безопасность выборов поручено 135 тыс. полицейских и 48 тыс. военных.

Для того, чтобы отдать свой голос, на участки должны явиться 24,8 млн граждан республики. Уклонение от голосования без уважительной причины грозит денежным штрафом.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2019 года президент Перу Мартин Вискарра принял решение о роспуске парламента государства. Роспуск поддержали 84% жителей страны. Позже Верховный суд Перу признал законным действия президента.

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