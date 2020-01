Мадрид, , 00:54 — REGNUM Сторонники проамериканского оппозиционера из Венесуэлы Хуана Гуайдо собрались в испанском Мадриде на митинг, сообщает агентство Reuters.

Сам Гуайдо на митинге призвал своих сторонников поддержать его в деле отстранения законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти и бороться за демократию. Как отмечает агентство, толпа митингующих размахивала венесуэльскими флагами и скандировала: «Да, мы можем» (Yes we can! — предвыборный лозунг экс-президента США Барака Обамы — прим. ИА REGNUM).

Отмечается, что премьер-министр Испании Педро Санчес отказался встречаться с проамериканским оппозиционером, за что подвергся критике правых партий. Однако представители левацкой партии Podemos выразили готовность провести встречу с Гуайдо. Также он встретился с главй МИД Испании Аранчей Госалесом Лайя и мэром Мадрида.

Как сообщало ИА REGNUMм, 24 января президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил проамериканскую оппозицию и ее лидера Хуана Гуайдо в краже $500 млн, выделенных Соединенными Штатами в 2019 году. Мадуро добавил, что всех, кто призывал к санкциям против Венесуэлы и военной интервенции, настигнет правосудие.

