Лондон, , 00:33 — REGNUM Принц Уэльский Чарльз хотел бы совершить официальный визит в Иран. Об этом наследник британского престола сообщил газете The Sunday Times.

«Да, конечно, я бы хотел поехать… Я знаю, что Иран всегда был важной частью мира на протяжении многих веков и сделал огромный вклад в науку, культуру, поэзий и искусство для всего человечество», — заявил принц.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД России призвал европейских участников ядерной сделки с Ираном — Францию, Германию и Великобританию — приложить усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению российских дипломатов, эта мера поможет снизить напряженность в ситуации с Ираном.

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