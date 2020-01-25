Сухум, , 23:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Абхазии выразило солидарность с турецким народом и направило соболезнования родным, потерявших своих близких в результате землетрясения в провинции Элязыге. Об этом 25 января сообщается на сайте МИД Абхазии.

«Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает солидарность с народом Турции, направляет глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате землетрясения», — говорится в сообщении.

В внешнеполитическом ведомстве республики также пожелали пострадавшим в трагедии скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил готовность оказать Турции гуманитарную помощь в связи с землетрясением, которое произошло в провинции Элязыге.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения магнитудой 6,8 в восточной провинции Турции, которое произошло 24 января, достигло 29 человек.

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