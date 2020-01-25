Вашингтон, , 23:40 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что дело по его импичменту является обманом, а его инициаторы — члены Демократической партии — прекрасно это понимают, соответствующее заявление было опубликовано 25 января на официальной странице Трампа в социальной сети Twitter.

«Любой честный человек, который посмотрит сегодня процесс в Сенате, увидит, как несправедливо со мной поступают. Дело об импичменте — это обман о котором все знают, включая демократов», — отметил Трамп.

Напомним, процедуру импичмента президенту США запустили члены Демократической партии, однако для отрешения главы Белого дома от власти необходимо заручиться поддержкой 67 голосов в Сенате. Ввиду того, что большая часть здесь члены Республиканской партии, это едва ли удастся.

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