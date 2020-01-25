Иерусалим, , 22:42 — REGNUM Главный соперник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на предстоящих парламентских выборах Бенни Ганц принял приглашение президент США Дональда Трампа посетить Вашингтон, об этом 26 января сообщает Associated Press.

По данным журналистов, в ходе встречи пойдет разговор о плане урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Ганц был приглашен вице-президентом США Майком Пенсом на встречу в Белый дом вместе с Нетаньяху, однако политик отклонил данное решения, опасаясь, что оно будет использовано премьер-министром в качестве уловки, чтобы отодвинуть Ганца на второй план.

Напомним, в 2019 году в Израиле дважды прошли парламентские выборы, однако по их итогам не удалось сформировать правительство. Следующие выборы назначены на 2 марта 2020 года. Основными претендентами на победу остаются Нетаньяху и Ганц.

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