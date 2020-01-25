Ереван, , 22:26 — REGNUM Министерство иностранных дел (МИД) Армении выразило соболезнования народу Турции в связи с землетрясением на востоке страны, жертвами которого стали десятки человек. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства на странице в соцсети Twitter.

«Мы (представители МИД Армении) выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших после вчерашнего ужасного землетрясения в Элязыге, — сообщили в МИД. — Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Как передавало ИА REGNUM, 24 января в турецкой провинции Элязыг прошли подземные толчки магнитудой 6,8, которые ощущались в двенадцати регионах страны. По последним данным, в результате различных разрушений погибли 29 человек.

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