Москва, , 22:26 — REGNUM Россия могла бы выставить счёт по итогам Второй Мировой войны практически любой стране, но это не метод, отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

Нарочито провокационные заявления лидера правящей польской партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского о якобы причитающихся Польше компенсациях его стране от России, то есть от самой пострадавшей стороны во Второй Мировой войне — это, по мнению Косачёва, «в какой-то мере попытка сгладить дипломатический провал с неучастием польского президента в памятных мероприятиях в Иерусалиме».

По его мнению, все эти игры на домашнюю публику с выставлением исторических счетов — это все от лукавого.

«Наша страна может выставить такой счёт практически кому угодно — больше половины Европы были союзниками Гитлера или же, как Польша, как минимум не помогли предотвратить войну. Но это не наш метод, что блестяще продемонстрировал Владимир Путин в Иерусалиме, предложив обсуждать ответственность ядерной «пятерки» за судьбы мира, а не местечковые обиды польских политиков. И в этом с ним оказались солидарны все», — отметил Косачёв в Facebook.