Вашингтон, , 21:48 — REGNUM Члены Демократической партии в Конгрессе США передали в Сенат протокольные документы своих заседаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа. Об этом 25 января говорится в сообщении, опубликованном Палатой представителей.

Документ содержит 28 тыс. 578 страниц, в которых описываются обвинения в адрес главы Белого дома.

Трамп обвиняется в злоупотреблении властью, которая выражалась в препятствовании работе Конгресса.

«Представленные документы содержат множественные доказательства того факта, что президент совершал преступления, среди которых злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса», — говорится в заявлении.

Напомним, процедуру импичмента главе США запустили члены Демократической партии страны, в нижней палате Конгресса поддержали обвинение в адрес Трампа. Для отрешения президента от должности необходимо 67 голосов в Сенате страны.

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