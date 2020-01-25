Москва, , 21:25 — REGNUM Председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, ранее потребовавший от России репарации за «ущерб» во время Второй мировой войны, «не понимает, что говорит». Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на странице в соцсети Twitter.

«Какие компенсации и за какой ущерб?! — написал Пушков. — Если кто и должен платить, так это Польша нашей стране».

Член Совета Федерации напомнил, что Советскому Союзу освобождение Польши от нацистов стоило 600 тыс. человеческих жизней. Кроме того, СССР оказывал помощь Польше в восстановлении экономики, поэтому Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что и Германия, и РФ должны заплатить компенсацию Польше за нанесенный во время Второй мировой войны «ущерб».

Читайте также: Ярослав Качиньский: «Россия тоже должна платить нам!»