Вашингтон, 25 января 2020, 21:04 — REGNUM Пользователи социальной сети Facebook пожаловались на сбой в ее работе, об этом 25 января сообщает специальный портал Downdetector.
По данным ресурса, наибольшие проблемы возникли у пользователей во Франции, Польши, Бельгии, Великобритании и Соединенных Штатов. Причины неполадок пока неизвестны.
По данным портала, у 72% пользователей возникает проблема с обновлением новостной ленты, еще 14% жалуются на полное отключение социальной сети.
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