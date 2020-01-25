Бейрут, , 21:05 — REGNUM Правоохранительные органы Ливана применили водяные пушки против демонстрантов в столице государства, городе Бейрут. Об этом 25 января сообщает Reuters.

По данным журналистов, протестующие соорудили баррикады вблизи правительственных зданий, сотрудники правопорядка пытались их разобрать.

Запланированный марш протеста предполагался мирным, однако он все-таки перерос в беспорядки.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане продолжаются несколько месяцев. Причиной недовольства граждан стало решение властей увеличить налоги. Экономические требования демонстрантов быстро превратились в политические. В результате кризиса правительство страны подало в отставку.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции приветствует формирование нового правительства в Ливане