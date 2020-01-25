Тегеран, , 20:44 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф вновь подтвердил возможность выстраивания диалога с Соединенными Штатами, об этом 25 января сообщает издание Der Spiegel.

В интервью немецкому журналу глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Исламская Республика никогда не исключает вероятность того, что в Вашингтоне поменяют свое мнение и будут вести политику исходя из реалий.

«Для нас не имеет значения, кто сидит в Белом доме, важно то, как они себя ведут. Администрация президента Дональда Трампа может исправить ошибки прошлого, отменить санкции и сесть за стол переговоров», — отметил Зариф.

Напомним, президент США Дональд Трамп после своей победы на выборах вышел из ядерной сделки, заключенной с Ираном прежней администрацией, затем обложил страну новыми санкциями.

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