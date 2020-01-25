Москва, , 20:29 — REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.

Симоньян предложила сопроводить письмо фотографиями времен войны, а также информацией о подвигах совершенных ветеранами, сопроводив послание хештегом «Вам не стыдно».

«Вот этим нехорошим людям, которые позволяют себе унижать память наших отцов и дедов, растаптывать их великие смерти, растаптывать их великие жертвы, добивать их в их гробах, я просто прошу людей послать им в их соцсети сообщения: «Здравствуйте, пан такой-то, мой дедушка погиб под Варшавой, освобождая вас, ваших предков, мой дядя погиб там-то, мой отец лишился ноги под Освенцимом, вам не стыдно», — подчеркнула Симоньян.

Напомним, власти Польши в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войны развязали кампания по дискредитации подвига советского солдата, одной из причин подобного поведения стало желание скрыть факт сотрудничества правительства Польше с нацистской Германией.

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