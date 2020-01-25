25 января 2020 | Время чтения 7 мин

Галина Смирнова, , 20:06 — REGNUM Помните, еще два года назад на петербургском цифровом форуме Анатолий Чубайс признался:

Герман Греф Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Советы коллеги не вразумили главу Сбербанка Германа Грефа. Он всегда упорно шел к своей цели, проходил мимо пережитков прошлого, правда, в качестве инструментов достижения своих целей используя такие же пережитки прошлого, отработанные не то что десятилетиями, а веками, как говорится — «старые добрые традиционные» инструменты. И то, что произошло с Грефом в Давосе, вряд ли можно назвать минутной слабостью или нервным срывом. Конечно, на первый взгляд складывается именно такое впечатление: расстроился, переживает глава Сбербанка за «свое детище», сложно, видимо, ему будет встать на новые рельсы, посмотреть на бизнес под иным углом, пойти другим вектором, отличительным от того — заданного его акционером ЦБ или им самим же.

Напомним, Герман Греф неожиданно для всех сделал заявление в Давосе, о чем в России не говорил или предпочитал молчать, как будто жаловался иностранным акционерам о той беде, которая его вот-вот настигнет. Так вот, он заявил, что если концепция развития Сбербанка будет изменена, то он не видит своего места в компании. Речь, конечно же, идет о грядущих изменениях, возможно последующих за сменой акционера банка.

Ну что тут скажешь? Герман Греф явно торопит события! Ему опять же стоило бы обратить внимание на опыт своего коллеги — Анатолия Чубайса, который, почувствовав беду от роста негатива вокруг Роснано, в отличие от Грефа, угрожать своим уходом никому не стал, наоборот, заявил об успехах компании, в которых многие хоть и сомневаются до сих пор, но слухи поутихли. Да, до сих пор непонятно, что за успехи такие демонстрирует Роснано, а главное — насколько выгодными оказались госвложения в компанию и ее проекты, но факт остается фактом — Чубайс не угрожал уйти в случае чего, так как понимает, что никто и не заплачет.

Незаменимых нет, а вот необдуманный уход любого топ-менеджера, коим является Герман Греф, о чем он, правда, очевидно, подзабыл, с поста в подобных Сбербанку и Роснано компаниях — может быть опасен. Ведь, у любого нового менеджера может возникнуть масса вопросов к деятельности прежнего управленца. Существует шанс того, что может вылезти наружу всё, чем грешили прежние топ-менеджеры — и скелеты, и «трупы», и «останки» каких-то компаний, убытки. Вот потому-то Герман Греф, предполагаю, все-таки поторопился с заявлениями. И эта спешка явно не каприз, а просто непродуманность последствий, точнее, узкий взгляд на ситуацию наряду с огромным желанием добиться своего, чего бы то не стоило. Именно эта одержимость и мешает Грефу трезво смотреть на вещи. И именно подобные слепые одержимости приводили к проигрышам некоторых очень великих в прошлом западных «мужей».

Чем же одержим так Герман Греф? Чего так боится глава Сбербанка и чего не замечает? К чему такие детские выпады, похожие на то что: «я не прав, но я обиделся»!?

Греф одержим созданием цифровой экосистемы. Иногда возникало впечатление (будем уже говорить в «прошлом времени», так как, предполагаю, Грефу предстоит многое переосмыслить), что одержим настолько, будто «спит и видит» себя эдаким миросоздателем нового мироустройства, главой совершенно нового государства, где всё, все и вся регулируются через кнопочки компьютера и алгоритмы, заданные им же самим (Грефом) искусственному интеллекту. Безусловно, цифровые технологии могут значительно упростить нам жизнь, могут привести к переделу рынков, возможно, даже власти, но они более уязвимые, чем люди. Более того, не люди созданы для цифровых технологий, а цифровые технологии для людей! Технологии создали люди, но никак не наоборот! А признавать этого, вероятно, Греф не готов — даже, несмотря на очевидность возможного уничтожения любой цифровой платформы одним лишь росчерком пера. Вот решит, например, новый глава Правительства Михаил Мишустин создать городские, муниципальные таксомоторные парки во имя безопасности пассажиров, понятного и поддающегося контролю налогообложения с использованием единого мобильного приложения этого же парка и тогда разорятся всем известные цифровые агрегаторы.

Более того, однажды вступив на путь прогресса, встав на цифровые рельсы, мы должны постоянно бежать, лететь в ногу со временем, следить за трендами, догонять или обгонять другие страны, не отставать. Всё это требует больших усилий и главное — денег. Как правило, любой разработчик любой технологии, даже просто — платформы, ищет инвесторов. Грефу для создания экосистемы можно не искать инвесторов — у него под боком банк — самый крупный банк! Он мог себе позволить экспериментировать, нести убытки, не стесняться заявлять об этом вслух. Тогда как другие позволить этого себе не могут. Наталья Касперская, например, заявляла в конце прошлого года о сворачивании проекта защищенного смартфона для корпоративного применения «Тайгафон», принесший убытки в размере 40 млн рублей. Как писало издание CNEWS, корпоративные клиенты, которым предоставляли аппараты, постоянно просили сделать доработки, причем у разных пользователей были разные требования. В итоге компания поняла, что для продвижения аппарата нужны другие ресурсы и инвестиции на миллиарды рублей и решила отказаться от дальнейшего развития «Тайгафон».

Заметьте: когда российские компании нуждаются в миллиардных инвестициях, Герман Греф заявлял о миллиардных потерях на своих «играх» с искусственным интеллектом, при этом продолжая экспериментировать. Может, это происходит, потому что деньги, используемые для развития экосистемы и прочих банковских ИИ-проектов вовсе не деньги инвесторов, которые могли бы «три шкуры содрать» за убытки и неуплату процентов, или не собственные деньги Германа Грефа? Чьи это деньги тогда? Ответ очевиден.

Банк предоставляет Грефу широкие возможности для развития экосистемы. Без банка система превратится в прах. Разрушить ее можно будет любым росчерком пера или новым проектом конкурентов. Вероятно, Герман Греф это слишком хорошо осознает. Собственно потому заявление Грефа в Давосе не просто каприз, а крик от страха потерять инвестора в лице банка, если вдруг акционер изменит концепцию его развития.

Слишком дурная затея — угрожать своим уходом, ведь можно не только лишить себя высокого поста, но и в принципе — оказаться в очень нехорошем положении. Ведь вновь пришедший глава банка, наверняка, сможет обнаружить интересные факты из жизни денежно-кредитной организации. И не пора ли главе Счетной Палаты Алексею Кудрину именно сейчас, пока Герман Греф не сдал свой пост, провести проверку финансово-экономической деятельности Сбербанка. Народ не то, что просит о проверке, а ждет ее, причем уже давно!