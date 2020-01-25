Москва, , 19:28 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму с соболезнованиями в связи с многочисленными человеческими жертвами землетрясения в провинции Элязыг. Об этом сообщила в субботу, 25 января, пресс-служба Кремля.

В тексте телеграммы президента говорится, что в России разделяют «боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия». Российская сторона, отмечается в документе, надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших.

Как передавало ИА REGNUM, 25 января министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу на пресс-конференции в провинции Элазиг заявил, что число жертв землетрясения в Турции возросло до 22 человек. По его словам, четыре человека погибли в городе Доганьол и еще 18 в Малатья.

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