Москва, , 18:32 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») поздравила с днем рождения украинского лидера Владимира Зеленского. Соответствующий пост она обнародовала на своей странице в соцсети Instagram.

«Все самые добрые и тёплые слова Вам (Владимиру Зеленскому) скажут родные и друзья… — написала бывший прокурор Крыма. — Я Вам желаю, чтобы меня однажды направили послом РФ в Киев».

По ее словам, у нее в столице Украины «осталось незаконченное дело». Поклонская напомнила про уголовное дело, возбужденное по факту совершения госпереворота на Украине в 2014 г.

Напомним, 25 января президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 42 года.

Читайте также: Поклонская жалеет, что не может как прокурор отреагировать на Игнатьева