Пекин, , 18:04 — REGNUM Для властей Китая в настоящее время наиболее важными задачами являются контроль и профилактика нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом, как передает CGTN, сообщил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на совещании политбюро ЦК Компартии Китая.

«Контроль и профилактика нового коронавируса являются самыми важными задачами для страны на данном этапе», — заявил он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в сети микроблогов Twitter написал, что Вашингтон поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за борьбу его страны с распространением нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Читайте также: Трамп поблагодарил Си Цзиньпина за борьбу с коронавирусом