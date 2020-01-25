Тегеран, , 17:50 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора со своим турецкой коллегой Мевлютом Чавушоглу выразил готовность оказать Турции гуманитарную помощь в связи с землетрясением, которое произошло в провинции Элязыге. Об этом 25 января сообщает пресс-служба МИД Ирана.

«После землетрясения в Турции глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе телефонного разговора с турецким коллегой заявил о готовности Ирана отправить помощь, необходимую для пострадавших», — говорится в заявлении.

Кроме этого, глава МИД Ирана выразил соболезнования турецкой стороне в связи с случившейся трагедией.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,0 произошло 24 января в турецкой провинции Элязыг и затронуло соседнюю с ней провинцию Малатья. Подземные толчки ощущались в нескольких регионах страны, а также в Сирии, Израиле и Ираке. По предварительным данным, жертвами землетрясения стали 20 человек, более тысячи человек получили травмы.

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