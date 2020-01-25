Анкара, , 17:44 — REGNUM Народ Турции, переживший множество землетрясений в прошлом, всегда успешно преодолевал все трудности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе визита в пострадавшую от мощного землетрясения провинцию Элязыг.

«Власти Турции и турецкий народ делают и продолжат делать все от них зависящее, — сказал Эрдоган. — Работы по разбору завалов будут продолжены».

По его словам, необходимые шаги в плане нового жилья вместо разрушенных деревень и районов предпримет управление жилищного строительства Турции (TOKİ).

Эрдоган добавил, что в Турции «никто не останется без крыши над головой».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января в восточной провинции Элязыг были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,9. По последним данным, в результате происшествия погибли 22 человека, сотни пострадали.

По информации российского посольства, граждан России среди погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

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