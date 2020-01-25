Киев, , 17:23 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский планирует «передать ключи» от страны другому уже после своего первого срока. Об этом он сам сообщил в интервью израильскому телеканалу «9tv».

»Эти ключики от вот этой новой Украины — это вот последний пункт, — сказал Зеленский. — И вот эти ключики … (он планирует) передать другому человеку».

По его мнению, новому украинскому лидеру «будет уже легче».

Как передавало ИА REGNUM, 23 января президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам украинского делового завтрака в Давосе сообщил, что на Украине планируют создать международный арбитраж, который будет защищать интересы инвесторов.

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