Токио, , 17:02 — REGNUM К «модным на Западе» антироссийским спекуляциям на тему шпиономании присоединилась и японская сторона. Об этом 25 января сообщили в посольстве Российской Федерации в Японии, комментируя информацию о том, что житель Японии якобы передал сотрудникам российского торгового представительства секретную информацию.

«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям …» — говорится в сообщении дипмиссии.

В заявлении посольства РФ говорится, что произошедшее мешает решению непростых вопросов между Москвой и Токио, а также противоречит согласованной линии двух стран на «создание позитивной атмосферы для налаживания двустороннего сотрудничества».

Ранее агентство Kyodo сообщило, что сотрудники полиции в Японии направили посольству РФ запрос с требованием о явке в правоохранительные органы 2-м сотрудникам торгпредства РФ в этой стране для дачи показаний по делу о секретных коммерческих данных.

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