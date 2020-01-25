Москва, , 16:48 — REGNUM Случай с российским генералом, который был перехвачен военными США в районе Манбиджа в Сирии, произошел более года назад. Об этом 25 января заявили в Министерстве обороны России.

«Упомянутый американскими представителями факт произошел около 14 месяцев назад», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороне добавили, что тогда этот район находился под тройным контролем — возглавляемой США «антитеррористической коалиции», курдских отрядов и правительственных войск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что больше года назад американцы «перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении Манбиджа», но потом всё разъяснилось — «по военным каналам».

Он добавил, что что подобные инциденты случаются, и всегда всё разъясняется на уровне военных, не выходит на другой уровень конфликтности.