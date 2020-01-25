Москва, , 16:44 — REGNUM В министерстве иностранных дел РФ сообщили, что со стороны Болгарии не было представлено никаких вразумительных обоснований решения о выдворении российских дипломатов из страны. Об этом 25 января сообщается в комментарии Департамента информации и печати МИД России.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона со своей стороны оставляет за собой право принять ответные меры.

Напомним, 24 января посол России в Болгарии был приглашен в МИД Болгарии, где ему были вручены ноты об объявлении дипломата посольства и сотрудника торгового представительства персонами «non grata». Вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева на брифинге заявила, что сотрудники российского диппредставительства «вероятнее всего, замешаны в шпионском скандале».

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