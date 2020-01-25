Токио, , 16:33 — REGNUM В Японии сотрудники полиции направили российскому посольству запрос с требованием о явке в правоохранительные органы двум сотрудникам торгового представительства РФ в этой стране для дачи показаний по делу о секретных коммерческих данных. Об этом 25 января сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что ранее полицейские задержали 48-летнего сотрудника телекоммуникационной компании Softbank, который подозревается в хищении у компании секретных данных и продаже их сотруднику торгового представительства РФ в Токио.

Агентство уточняет, что у одного из сотрудников торгового представительства РФ есть дипломатические привилегии, в настоящее время он работает в торгпредстве, а второй дипломат вернулся в Россию в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил «персонами «нон грата» дипломата российского посольства и сотрудника торгового представительства РФ. Болгарские власти считают двух российских дипломатов шпионами. Болгарская прокуратура направила все материалы, имеющиеся на российским дипломатов, в МИД Болгарии, который и принял решение о высылке.

Посольство России подтвердило, что обоим указанным сотрудникам предъявлено требование покинуть Болгарию.

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