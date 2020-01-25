Нейпьидо, , 16:19 — REGNUM В результате нападения военных Мьянмы на одну из деревень в штате Ракхайн погибли две женщины, об этом 25 января сообщает Reuters.

Отмечается, что одна из них была беременна. Местные чиновники отмечают, что обстрел деревни не был связан с боевыми действиями.

«Не было никаких боев, просто артиллерия обстреливала деревню, не вступая в сражение», — приводит издание слова местного чиновника.

Напомним, в августе 2017 года боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на правительственные посты, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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