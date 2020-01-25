Анкара, , 16:13 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали человека, подозреваемого в связях с ФЕТО, об этом 25 января сообщает Anadolu Ajansi.

В задержанном опознали так называемого «малазийского имама», который возглавлял группировку ФЕТО в Малайзии с 2011 по 2013 годы. Обвиняемый бал арестован в провинции Конья вместе с супругой.

Напомним, 15 июля 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, в результате подавления которого погиб 251 человек, около 2 тыс. 200 человек получили ранения.

В организации путча была обвинена группировка ФЕТО и ее лидер, религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, проживающий в США. Мыслитель отвергает подобные утверждения, однако в Турции возвращаться не спешит.

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